Bodrum'da iftara yetişemeyenlere trafikte kumanya dağıtılıyor
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Bodrum'da iftara yetişemeyenlere trafikte kumanya dağıtılıyor

Bodrum'da iftara yetişemeyenlere trafikte kumanya dağıtılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlere iftarlık kumanya dağıtımına başladı.

Bodrum Belediyesi, ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlere iftarlık kumanya dağıtımına başladı.

Bodrum Otogar ışıklarında başlatılan iftarlık kumanya dağıtımının ikincisi, Gümbet Kavşağı'nda gerçekleştirildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan uygulamayla evlerine yetişemeyen, trafikte kalan, zorunlu hallerde çalışma faaliyetlerini sürdüren ve orucunu açamayan vatandaşlar için kumanyalar dağıtıldı.

Kovid-19 kurallarına uygun hazırlanan pakette su, meyve suyu, paketlenmiş hurma ve soğuk sandviç bulunuyor.

Kumanya dağıtımlarının ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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