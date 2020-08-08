Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı iş yerleri ile evlerin bahçelerini su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.

Belediye ekipleri, güvenlik tedbiri aldığı bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.

İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA