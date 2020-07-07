Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

07.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:23

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.

Belediye ekipleri, bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.

İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Kaynak: AA

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