Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından yolda çukur açıldı, bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı.

Belediye ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA