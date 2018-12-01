Bodrum'da İçme Suyu Hattında Patlama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde içme suyu isale hattı patladı, fışkıran tazyikli su metrelerce yükseldi.
Vanayı kapatan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
Suyun fışkırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede 25 ve 26 Kasım'da Torba Mahallesi'nde iki ayrı noktadaki su hattında patlama meydana gelmişti.