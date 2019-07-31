Bodrum'da hükümlüler ve belediye işçilerinden kıyı temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, belediye işçileriyle çevre temizliği yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunca hazırlanan "Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe" projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı mevkinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmasının ardından belediye tarafından yaptırılan "Lütfen çöp atmayın", "Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi" ve "Temiz insan, temiz çevre" yazılı tabelalar bölgeye yerleştirildi.

Toplanan atıklar ayrıştırılması için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA