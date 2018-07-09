Bodrum'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bazı plaj ve işletmelerde, vatandaşların çantalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 12 yaşında bir kız çocuğunun vatandaşların çantalarını aldığını, daha sonra da kendisini bekleyen iki kişiye verdiğini belirledi.

Şüphelilerin bindiği cipi tespit eden polis, aracın gidiş yönünü belirleyerek takibe aldı. Polisin takibini fark eden şüpheliler, aracı ilçe merkezindeki bir çıkmaz sokakta bırakarak kaçmaya başladı. İki şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen D.E ve O.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlıların küçük kızın annesi ve dayısı olduğu anlaşıldı.

Kaçan 12 yaşındaki çocuğun yakalanması için çalışma başlatılırken, plajdaki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.