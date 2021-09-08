Bodrum'da her nota bir fidan olacak
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Bodrum'da her nota bir fidan olacak

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Kültür Sanat

Bodrum'da her nota bir fidan olacak İş insanları yangından etkilenen bölgeler için sahneye çıkıyor İş insanlarının bir araya gelerek kurduğu C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve yangından etkilenen vatandaşlara destek için "Her...

Bodrum'da her nota bir fidan olacak

İş insanları yangından etkilenen bölgeler için sahneye çıkıyor

MUĞLA - İş insanlarının bir araya gelerek kurduğu C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve yangından etkilenen vatandaşlara destek için "Her nota bir fidan" temasıyla sahneye çıkacak.

2 yıl önce Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına ilçede bir konser veren C-Majör İş'ten Sesler Korosu, bu kez Bodrum'da çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlar için sahneye çıkıyor. 11 Eylül Cumartesi akşamı 20.00 - 23.00 saatleri arasında Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek konserde yapılacak bağışlar, Bodrum Tanıtma Vakfı'na aktarılarak ilçede çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlar ve yanan alanlar için kullanılacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserde bağışta bulunmak isteyenler Bodrum Belediyesi ve BOTAV'dan bağış karşılığı davetiye alabilecekler.

Hakan Bilgin'in sunacağı konserde; koro ile birlikte Onur Akın, Nebil Özgentürk, Bekir Ünlüataer, Özlem Abac, Asiye Palu, Serap Yenici, Ragıp Arda, Burcu Hancı, Bülent Özdemir & Gökçe sahne alacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da gecede şarkı söyleyecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Sianji Grup Yönetim Kurulu ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu Başkanı Recai Çakır, konser öncesinde bir basın toplantını düzenledi. Bodrum Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Aras, şunları dile getirdi:

"Orman yangınları geleceğimizi tehdit etmektedir. Buradaki yangınlarda çok önemli orman varlığı yok oldu. Aynı zamanda orman köylerimizde yangın büyük bir travmaya sebep oldu. Çünkü bu yangınlarda orman varlığının yanı sıra köylümüzün yüzlerce yıllık zeytinleri, ormandan topladığı doğal ürünleri, keçiboynuzu, adaçayı, kekik zarar gördü. Otlukları zarar gördü. Biz de bu süreçte onların yanında olmaya çalıştık. Halen yanında olmaya devam ediyoruz. Bodrum'da yangınlar esnasındaki oluşturduğumuz seferberlik eşi benzeri görülmemiş seferberliktir. Kamu kurum v kuruluşları, yerel yönetimler, Türkiye'nin her yerinden gelen destekler, özel sektör, gönüllüler burada çok büyük bir sinerji oluşturdu ve Bodrum yangınlarla olan mücadelesinde başarılı oldu. Aynı zamanda onun artçı sarsıntılarını gidermek için BOTAV, desteği, belediye desteği ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu ile bu desteği sürdürüyoruz."

Başkan Aras, "Bu davetiyeler sponsor olmak isteyen, destek olmak isteyenlere verilecek. Yarı kapasiteyle 2 bin kişi ağırlayabiliyoruz. Giriş ücretsizdir. Biz bu davetiyeleri sadece destek olmak isteyenlere dağıtıyoruz. Bu biletli bir giriş olarak değerlendirilmesin. Vatandaşlarımızı konsere bekliyoruz. Yangın bölgesinden servis kaldırıp isteyen vatandaşlarımızı konsere getireceğiz." dedi.

Konserde bağışların BOTAV'a yapılacağını söyleyen Aras, "Bu bir bağış kampanyası değildir. BOTAV üzerinden yanan alanlara ve oradan zarar gören insanlara destek olabilmek için yapılan bir faaliyet." diye konuştu.

Sianji Grup Yönetim Kurulu ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu Başkanı Recai Çakır ise yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bu sene yangınlarla çok uğraştık. Bodrum'un ciğerleri yandı. Ben yangınları izlerken ağladım. Oradaki çabayı gördüm. Bu konserde verecekleri maddi desteğin yanan bölgeler için fidan olacağını hatırlatmak istiyorum. Bu konser sadece yardım amacı taşıyor, başka bir amacı yok. Yangında çok canlı öldü. Ülkenin yeniden yeşillendirilmesi amacıyla yola çıktık. Herkesi bekliyoruz. İsteyenler BOTAV ve Bodrum Belediyesinden bağış karşılığı davetiye temin edebilirler."

Bodrum'da her nota bir fidan olacak
Bodrum'da her nota bir fidan olacak
Bodrum'da her nota bir fidan olacak
Bodrum'da her nota bir fidan olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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