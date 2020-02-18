Bodrum'da hayvanlar için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimi
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Bodrum'da hayvanlar için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimi

Bodrum ilçesinde, hayvanların korunması için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimleri verilmeye başlandı.

18.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:54
Bodrum'da hayvanlar için

ilçesinde, hayvanların korunması için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimleri verilmeye başlandı.

Bodrum Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubuca hayata geçirilen proje kapsamında, Yalıkavak Mahallesi'nde hukuk, hayvan sağlığı ve ilk yardım alanlarında gönüllülere eğitimler verildi.

Etkinliğe katılanlara belediye gönüllüsü kimlik kartı verileceği ve projede aktif olarak çalışacakları belirtildi.

Kaynak: AA
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