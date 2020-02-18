Bodrum'da hayvanlar için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimi
Bodrum ilçesinde, hayvanların korunması için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimleri verilmeye başlandı.
Bodrum ilçesinde, hayvanların korunması için "Mahalle Gönüllüsü" eğitimleri verilmeye başlandı.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubuca hayata geçirilen proje kapsamında, Yalıkavak Mahallesi'nde hukuk, hayvan sağlığı ve ilk yardım alanlarında gönüllülere eğitimler verildi.
Etkinliğe katılanlara belediye gönüllüsü kimlik kartı verileceği ve projede aktif olarak çalışacakları belirtildi.