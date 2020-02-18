Bodrum'da hasadı yapılan mandalinalar kurutulacak

18.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait narenciye bahçesinde mandalina hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitez'de geçen yıl temizlenerek budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılan mandalina bahçesinde yetişen ürünler, belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince toplanarak kasalara konuldu.

Hasadı yapılan 1 ton mandalinanın kurutulmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Karaçulha Toptancı Hali içindeki meyve sebze kurutma tesisine ulaştırıldı.

Kurutulmuş mandalinalar paketlendikten sonra belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara ikram edilecek.

İlçe genelinde belediyeye ait mandalina bahçelerinin bakım ve düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA