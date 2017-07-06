Bodrum'da Hande Yener Rüzgarı

BODRUM'daki bir beach'te sahneye çıkan şarkıcı Hande Yener, hayranlarını coşturdu.



Majestueux Beach'te sahneye çıkan Hande Yener, şarkılarıyla tatilcilere keyifli dakikalar yaşattı. 'Bakıcaz Artık', 'Mor', 'Deli Bile' ve 'Bodrum' gibi sevilen parçalarının seslendiren şarkıcıya hayranları da bulundukları yerden eşlik etti. Siyah mini şort ve büstiyer giyip, şapka ve yeşil gözlük takan Hande Yener, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performasıyla da dikkat çekti. Yener'e, iki dansçı kız ve kabinde de oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. İki saat sahnede kalan Yener'i yaklaşık 1000 kişi izledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Yener, birincilik konusunda çok hassas olduğunu belirtip, cep telefonundaki bazı verileri gösterip, "Son zamanlarda, sanatçılar arasında çıkan birincilik tartışmaları var. Şimdi size gerçek verileri göstereceğim, şampiyon belli. Verileri paylaştım. Sonra boş konuşuyor, 'Biz çok sattık. Yok ben heryerde çalıyorum' diyorlar. Şarkılarımı DJ'ler değil aranjörler yaptı. Onlara çaldırmıyorum şarkılarımı. DJ'lerin yaptığı şarkılar kendi çıktıkları yerlerde çalınıyor. O nedenle DJ'lere şarkılarını yaptıran çok kişi var. Ben onlardan değilim" dedi. - Muğla