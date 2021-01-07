Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

07.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 CBD 73 plakalı hafif ticari araç, Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Temizay'a (21) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Temizay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Temizay'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.

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Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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