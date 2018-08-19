Bodrum'da Güvenlik Seviyesi Üst Düzeye Çıkarıldı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 günde Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 60 bini geçti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma komutanlığı tarafından güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılarak kırmızı alarma geçirildi. İlçede havadan helikopter ve dronelerle, karadan ise narkotik ve bomba uzmanı köpeklerle uygulamalar yapıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. 3 günde ilçeye giren araç sayısının yaklaşık 60 bine ulaştığı öğrenildi. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Polis ekipleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı. Jandarma ekipleri drone ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği ve 9 gün boyunca hem havadan hem de karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

Kırmızı düdük dağıttı

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında Bodrum girişinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi Bodrum'da da uygulamaya girdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum girişinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, tatile gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı araçlarda bulunan çocuklara ise kırmızı düdük vererek, araç kullanan kişinin hatalı bir hareket yaptığında düdük çalmasını söyledi. Muğla Valisi Esengül Civelek ile birlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin'de uygulamaya katıldı.

Trafik uygulamalarını denetleyen Vali Civelek, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlarken, araçlarda bulunan çocuklar ve ailelere 'kırmızı düdük' projesi hakkında bilgi verdi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarda uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek güvenlik güçlerine teşekkür etti

Yetkililer, bayram tatili boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların daha huzurlu bir tatil geçirmesi için 24 saat çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan tatil için Bodrum'u seçen vatandaşlara kırmızı gül dağıtılıp, trafik konusunda ekiplerce bilgi verildi. - MUĞLA