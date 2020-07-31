Bodrum'da 'gürültü kirliliği' şikayeti MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı izinlerini geçiren bazı tatilciler, eğlence mekanlarından yükselen müzik sesinin gürültü kirliliği yarattığını söyleyip, şikayetçi oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı izinlerini geçiren bazı tatilciler, eğlence mekanlarından yükselen müzik sesinin gürültü kirliliği yarattığını söyleyip, şikayetçi oldu. Sakin bir tatil geçirmek istediklerini söyleyen turistler, gece geç saatlere kadar süren yüksek sesli müzikten rahatsız olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu. Bodrum'u tercih eden tatilcilerden bazıları ise eğlence yerlerinin yüksek desibelde müzik yayını yaptığını söyleyerek, durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Sakin bir tatil geçirmek istediklerini söyleyen tatilciler, yüksek sesli müziğe tepki gösterdi. Gümbet Sahili'nde tatil yapan İhsan Karaca, "Bodrum'daki yüksek sesten şikayetçiyiz. Almanya'dan buraya tatile geldik. Tatil demek insanların kafasını dinlemesi ve ailesiyle birlikte huzurlu vakit geçirmesi demektir. Ancak biz burada sakince dinlenemiyoruz. Yüksek ses bizleri rahatsız ediyor. Keşke huzurlu ve sakin bir ortam olsa da insan ailesiyle uyku saatinde uyuyabilse" dedi.

'ÇÖZÜM BULUNMALI'Uğur Akyiğit ise, "Biz tatile geldik ancak geceleri eşimin sesini duyamıyorum. Eğleniyoruz ama çok fazla ses var. Akşamları birbirimizi duyamıyoruz buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Budak ise "Ankara'dan Bodrum'a geliyorum. Bodrum yaşanılası güzel bir yer ancak gürültü konusuna biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. İşletmeler gece geç saatlerde sesi yükseltiyor. Dün eğlence mekanlarına gittik ve ses yüksekti. Ancak eskisi gibi sabahlara kadar sürmemesi bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA