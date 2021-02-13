Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
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Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

13.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:02
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, güzel havanın keyfini turistler çıkardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, güzel havanın keyfini turistler çıkardı.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller, turistlere kaldı. Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol fotoğraf da çeken turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin ise 32 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uyguladığı öğrenildi.


Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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