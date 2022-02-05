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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

İhlas Haber Ajansı, Eren Ayhan - Güncel
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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aranın ardından hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aranın ardından hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

Bodrum'da yaklaşık 3 haftadır süren soğuk hava ve yağmurların ardından hafta sonu yüzünü gösteren güneş vatandaşları sahillere akın ettirdi. Hava sıklığının 20 dereceye kadar ulaşması üzerine özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı. Vatandaşlar, uzun süre sonra sahile geldiklerini söylediler.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Bodrum'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Güncel

Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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