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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

- Bodrum'da güneşi gören sahile koştu Türkiye'nin bir çok bölgesi kara kışa teslim olurken Bodrum'da yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

MUĞLA - Türkiye'nin bir çok bölgesi kara kışa teslim olurken Bodrum'da yüzünü gösteren güneşin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Aralık ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'ne giden vatandaşlar, denize girip güneşin tadını çıkardılar. Foklar ise sahil kenarına kadar gelerek görsel şölen oluşturdu.

Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise güneşi görür görmez sahile indiklerini belirterek "Hava çok güzel, içimizi ısıtan bir güneş var. Bizde bu havanın tadını çıkarıyoruz" dedi. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre bir hafta boyunca Bodrum'daki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde olacağı, hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

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