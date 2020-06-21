Bodrum'da Günay sezonu Funda Arar'la başladı Eğlence hayatının amiral gemisi Bvs Grup bünyesinde yer alan Günay Restaurant, yaz sezonunu Bodrum'da Funda Arar'la açtı.

Yaz sezonu boyunca bir çok ünlü sanatçının sahne alacağı Günay Restaurant'ın açılış gecesinin ilk solisti Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar'dı. Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle sahneye çıkan Arar "En son 13 Mart'ta sahneye çıktım, yaklaşık 3.5 ay sonra ilk kez burada sizlerle birlikteyim. Çok özlemişim sizleri. Bu gece ben ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur. 3 buçuk ay evdeydik, kiloları aldık, artık sıkı bir diyet yaparak kilolardan kurtulmamız lazım" dedikten sonra dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.