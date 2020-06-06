Bodrum'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı mallar ele geçirildi.

Bodrum'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün operasyonu
06.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:58

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı mallar ele geçirildi.

KOM Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile 2 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 192 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 71 kilogram gümrük kaçağı nargile ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişiye gümrük kaçakçılığından işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Hasan Polatkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Haldun Dormen Şahan Gökbakar Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Pütürge Malatya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bodrum'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:58:47. #1.14#
title