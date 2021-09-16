Bodrum'da görevli gazetecilerden Bodrum Kaymakamı Bayar'a ziyaret - Haberler
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Bodrum'da görevli gazetecilerden Bodrum Kaymakamı Bayar'a ziyaret

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da görevli gazetecilerden Bodrum Kaymakamı Bayar'a ziyaret

Bodrum'da görev yapan gazeteciler, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ziyaret etti.

Bodrum'da görev yapan gazeteciler, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ziyaret etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kaymakamlığından, Bodrum Kaymakamlığı görevine tayin edilen Bayar'ı Kaymakamlık toplantı salonunda ziyaret eden gazeteciler, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kendisini ziyaret eden gazetecilerle tanışan Kaymakam Bayar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirten Bayar, Bodrum'da görev yapacağı için oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Bayar, ziyaretin ardından gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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