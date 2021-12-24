Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve kuvvetli rüzgarla beton iskeleye çarpan teknenin bir bölümü zarar görerek suya gömüldü.

Geçtiğimiz ay Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu bir grup göçmenin bulunduğu yaklaşık 25 metrelik ahşap tekne, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.

Teknedeki göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, çalıntı olduğu belirlenen tekne ise kıyıya getirildi. Tekne, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Yalıkavak Koyu'ndaki beton iskelede uzun süre bağlı duran, fırtınada da hasar gören teknenin ön kısmı parçalandı ve bir bölümü battı.

Tekne sahibine çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.