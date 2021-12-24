Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve kuvvetli rüzgarla beton iskeleye çarpan teknenin bir bölümü zarar görerek suya gömüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve kuvvetli rüzgarla beton iskeleye çarpan teknenin bir bölümü zarar görerek suya gömüldü.

Geçtiğimiz ay Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu bir grup göçmenin bulunduğu yaklaşık 25 metrelik ahşap tekne, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.

Teknedeki göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, çalıntı olduğu belirlenen tekne ise kıyıya getirildi. Tekne, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Yalıkavak Koyu'ndaki beton iskelede uzun süre bağlı duran, fırtınada da hasar gören teknenin ön kısmı parçalandı ve bir bölümü battı.

Tekne sahibine çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne bağlı bulunduğu iskelede zarar gördü

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title