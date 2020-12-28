Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı

28.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:24

Bodrum ilçesinde, talep üzerine getirtilen Gemlik zeytini fidanları üreticilere dağıtıldı.

Bodrum ilçesinde, talep üzerine getirtilen Gemlik zeytini fidanları üreticilere dağıtıldı.

Bodrum Ziraat Odası, ilçede ürün çeşitliliği artırmak ve bahçesinde farklı ürün denemek isteyen üreticilerin Gemlik zeytini fidanı talebi üzerine çalışma başlattı. Odanın iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat'ın (BOTAZ), Aydın'da fidan yetiştiriciliği yapan bir işletmeden temin ettiği fidanlar, ilçeye getirilerek pazar yerinde üreticilere dağıtıldı. 110 üreticiye 2 bin 100'ü zeytin fidanı olmak üzere toplam 2 bin 800 fidan verildi. Bazı üreticilerin badem, ceviz, mandalina, portakal ve limon fidanı da talep ettiği öğrenildi.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, talep üzerine getirdikleri 2 bin 800 fidanı toprakla buluşturmaları için çiftçilere teslim ettiklerini söyledi.

Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı
Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı
Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı
Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Hatice Şendil Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fırat Aydınus Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:24:50. #1.14#
title