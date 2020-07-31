Bodrum'da "gelin koçu" geleneği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altınla nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altınla nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi Hüseyin Cem Köylü (28), Cevat Şakir Mahallesi'ndeki nişanlısı bankacı ve ressam Tuğçe Çokhamur'un (26) yaşadığı eve kurbanlık koç götürdü.

Kurban Bayramı'na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna altın bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi.

Köylü ile Çokhamur'un mutlu oldukları görüldü.

Keyifli anların yaşandığı etkinlik, çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA