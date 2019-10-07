Bodrum'da Geleneksel 7. Balık Avı Festivali

07.10.2019 09:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Geleneksel 7. Balık Avı Festivali" kapsamında 25 bin levrek yavrusu denize salındı.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince (BORABDER) Yalıkavak Mahallesinde deniz dibi temizliğiyle başlayan etkinlik, balık avı yarışmasıyla devam etti.

Yarışma sonunda katılımcıların avladıkları balıklar tartılarak dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Festival kapsamında, kamyon üzerinde tanklara konularak getirilen 25 bin levrek yavruları denize bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.

Doğal güzellikleri hep birlikte koruyup gelecek nesillere bırakmak gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Balıkçılığı da sürdürülebilir şekilde yapmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA