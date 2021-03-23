Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.
Sabah uyandıklarında otomobillerinin çamur içinde olduğu gören işletmeci Bulut Yılmaz (44), "İlk defa böyle yoğun çamur yağdı. Mecburen aracımı yıkatmaya getirdim" dedi.
Pazarlamacı Mecnun Orkun (46), "Sabah uyandığımızda aracımızı resmen çamura bulanmış halde bulduk. İlk defa böyle bir manzara ve tablo ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok mecburen yıkattıracağız" derken; market işletmecisi Tayfun Mandalinci (38), de "Resmen çamur yağmış. Bizlere sürpriz oldu" dedi.
Gece yağmur değil adeta çamur yağdığını dile getiren emekli işçi Hasan Kartal (68) ise: "Araçlarımızın yanına gittiğimizde sanki çamura batırılmış gibi manzara ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok, yıkatmaya geldik" diye konuştu
Aracını dün yıkattığını dile getiren müteahhit Tuncay Yılmaz da, çamura bulanmış aracını yıtkatıp işe gideceğini belirtti
Öte yandan, meteoroloji ilçede yarın gece saatlerine kadar aralıklar ile sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.
- Muğla
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ