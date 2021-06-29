Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı üçüncü kez kapılarını açtı
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Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı üçüncü kez kapılarını açtı

Bodrum'da 'Gastronomi İlleri Bodrum'da' fuarı üçüncü kez kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarının üçüncüsü düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarının üçüncüsü düzenlendi.

İlçede daha önce Gümbet ve Konacık Mahallesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan fuar, bu kez Turgutreis Mahallesi'nde kapılarını açtı. Özel bir organizasyonla düzenlenen fuarda Gaziantep, Hatay, Erzurum, Trabzon, Balıkesir, Afyon, Elazığ, Adıyaman ve Ankara'nın da aralarında olduğu şehirlerin yöresel ürünleri ile hediyelik eşyalar tanıtıldı.

Fuarda, baklava, baharat çeşitleri, kebaplar, pekmez ve kuruyemiş çeşitleri, süt ve kozmetik ürünleri ilgi gördü.

Fuarın organizatörlerinden Mahmut Genç, AA muhabirine, farklı yörelerin ürünlerinin bu fuarla bir araya geldiğini söyledi.

Stant açanlar da ilginin artmasını beklediklerini söyledi.

Turgutreis Mahallesi 4007 Sokak'taki bir otopark alanında açılan fuar, 6 Temmuz akşamı sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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