Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi
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Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi

Bodrum'da 'Gastronomi İlleri Bodrum'da' fuarı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı açıldı.

Gümbet Pazaryeri'nde özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen fuarda Erzurum, Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Adıyaman ve Afyon'un yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları tanıtıldı.

Fuarda sergilenen baklava, çiğköfte, künefe, ızgara ve zeytin çeşitleri ile onlarca çeşit baharat ilgi gördü.

Fuarın organizatörlerinden Mahmut Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte gastronomisi ile öne çıkan illere ait yöresel ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Gümbet'ten sonra Konacık Mahallesi'nde de düzenlenecek fuar, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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