Bodrum'da Futgolf Heyecanı

Bodrumda'da Futgolf heyecanı yaşanacak. Futbol Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) 26-27-28 Nisan 2019'da Bodrum'da muhteşem bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.

Turnuva 27 Nisan Cumartesi günü saat 9: 00'da başlayacak ve bir birinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Ayrıca cumartesi günü saat 14: 00'te barbekü partisi yapılacak.

Bodrum Open Cup 2019 adı altında düzenlenecek turnuvanın kapanışı ve ödül töreni ise 28 Nisan Pazar günü saat 14: 30'da...

Futgolf ve turnuva ile ilgili tüm detaylarda FGSD'nin internet sitesi futgolf.org ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.