Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu - Haberler
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Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu, dalgalar sahil kenarından bulunan işletmelerin duvarlarını dövdü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu, dalgalar sahil kenarından bulunan işletmelerin duvarlarını dövdü.

Bu sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 km'ye kadar çıkan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri batarken, yelkenli bir tekne karaya sürüklendi. Fırtına nedeniyle Bitez sahili açıklarında demirli duran yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, bağlı bulunduğu yerden sürüklendi. Sahile kadar sürüklenen 700 bin lira değerindeki yelkenli tekne Bitez sahiline vurdu. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı. Güneyde esen fırtına, Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Akyarlar sahillerini etkisini gösterdi. Dev dalgaların oluştuğu Kumbahçe sahilinde ise dalgalar sahildeki işletmelere kadar ulaştı. Bodrum limanından tekne ve yatların denize açılmaması için Bodrum Belediyesi uyarılarda bulundu. Bodrum - Datça feribot seferleri ise iptal edildi. Zaman zaman yağmur yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kızılağaç mahallesinde ise yoldan geçen bir minibüs yağışlardan dolayı çöken yola saplandı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği yağışların devam edeceği öğrenildi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

Bodrum'da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı; dalgalar sahilleri dövdü, bir tekne sahile vurdu

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