Bodrum'da Fırtınamsı Rüzgar Etkili Oluyor

Bodrum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, bir tekne karaya sürüklenirken, bazı balıkçı kayıkları battı, dev reklam panosu da karayolu kenarına devrildi.



Bodrum Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ilçede kuzey ve kuzeybatıdan saatteki hızı 55 kilometreye ulaşan fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.



Özellikle Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mahallelerinde etkili olan rüzgar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Yoğun dalgalar bölgedeki işletmelerin iskelelerine kadar ulaşıyor.



Gündoğan sahili açıklarında demirli duran yaklaşık 15 metre uzunluğundaki "Argonot" isimli tekne, bağlı bulunduğu yerden sürüklendi. Tekne, rüzgar ve yoğun dalgalarla kıyıya kadar ulaşarak devrildi. Aynı bölgede limanda bağlı bulunan bir sürat teknesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarıya kadar battı. Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma yaptı.



Bodrum-Torba karayolu kenarında bulunan dev reklam panosu ise kuvvetli rüzgarla devrildi. Tabelanın karayolu kenarına devrilmesi, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını engelledi.



Sıvı yük tankeri Bodrum açığına sığındı



Bodrum açıklarından geçen ve sıvı yük taşıdığı belirtilen "Adıyaman" isimli tanker de Bodrum açıklarına sığındı. Dün akşam saatlerinden bu yana bölgede demirli duran tankerin havanın düzelmesinin ardından seyrine devam edeceği belirtildi.



Öte yandan olumsuz havanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.