Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
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Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı

25.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:29
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken oluşan dev dalgaların arasında milli sporcu Egemen Sertbaş kitesurf antremanı yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken oluşan dev dalgaların arasında milli sporcu Egemen Sertbaş kitesurf antremanı yaptı.

Bodrum'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan fırtına ve yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bodrumlular, fırtına nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çekerken, Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları fırsata çeviren milli sporcu Egemen Sertbaş (24) kitesurf antremanı yaptı. Zaman zaman fırtına nedeniyle boyu 2 metreyi bulan dalgalarla boğuşan Serttaş'ı izleyenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

BELEDİYEDEN UYARI

Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi konularında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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