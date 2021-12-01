BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK - Haberler
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BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Mis Gibi 1 Bodrum' grubu, 2 gün süren fırtınanın ardından sahillerde biriken çöpleri topladı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Mis Gibi 1 Bodrum' grubu, 2 gün süren fırtınanın ardından sahillerde biriken çöpleri topladı. 15 torba çöp toplayan gönüllüler, herkesin doğaya karşı duyarlı ve saygılı olması çağrısında bulundu.

Bodrum'da 2 gündür etkili olan fırtınanın ardından, 'Mis Gibi 1 Bodrum' gönüllüleri, Ortakent- Yahşi sahilinde bir araya geldi. Her yaştan 10 gönüllünün katıldığı etkinlikte çevreciler, 4 saat boyunca hem plajda hem de bölgede temizlik yaptı. Sahilden ve çevreden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekerken, gönüllüler, vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. Gönüllüler, 4 saatte 15 torba çöp topladı.

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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