BODRUM'DA FIRTINA SONRASI GÖNÜLLÜLERDEN SAHİLDE TEMİZLİK

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Mis Gibi 1 Bodrum' grubu, 2 gün süren fırtınanın ardından sahillerde biriken çöpleri topladı. 15 torba çöp toplayan gönüllüler, herkesin doğaya karşı duyarlı ve saygılı olması çağrısında bulundu.

Bodrum'da 2 gündür etkili olan fırtınanın ardından, 'Mis Gibi 1 Bodrum' gönüllüleri, Ortakent- Yahşi sahilinde bir araya geldi. Her yaştan 10 gönüllünün katıldığı etkinlikte çevreciler, 4 saat boyunca hem plajda hem de bölgede temizlik yaptı. Sahilden ve çevreden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekerken, gönüllüler, vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. Gönüllüler, 4 saatte 15 torba çöp topladı.