Bodrum'da fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu, bazı iskeleler zarar gördü - Haberler
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Bodrum'da fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu, bazı iskeleler zarar gördü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu, bazı iskeleler zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

İlçede aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir tersaneye getirilen yaklaşık 10 metrelik tekne, dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

Fırtına nedeniyle Küdür mevkisinde bazı iskeleler de zarar gördü.

İskelelerin kopan parçaları dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklendi.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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