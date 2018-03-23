Bodrum'da Fırtına Hayatını Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, ağaçların dalları kırıldı, bazı evlerin çatılarından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

İlçede, sabahtan itibaren keşişleme ve kıbleden esen rüzgarın saatteki hızı 75 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, kıyıdaki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

Fırtına sonucu kent merkezindeki bazı evlerin çatılarından kopan parçalar çevreye savruldu, parçaların üzerine düştüğü iki araç hasar gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri, otomobillerde inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden İsmet Terdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede fırtınanın etkili olduğunu, rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatılarının uçtuğunu ifade ederek, "Araçlarda hasar oluşmuş. Bu olay iyi ki gündüz olmadı. Daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, belediyeye bağlı temizlik işçileri ekipleri çatılardan koparak çevreye savrulan parçaları topladı.