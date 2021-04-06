BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

Bodrum'da iki gündür etkili olan lodos, yerini fırtınaya bıraktı. Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sahillerde de dev dalgalar oluştu. Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir binanın otopark çatısı bulunduğu yerden sökülüp, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, ilçenin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine de neden oldu. Fırtına nedeniyle ünlü sahiller boş kalırken, sahil bandında bulunan birçok işletme önlem alarak kepenk kapattı.

Fırtına nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması yönünde uyardı.

BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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