Bodrum'da fırtına etkili oluyor - Haberler
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Bodrum'da fırtına etkili oluyor

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle ilçede Datça- Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi. Yük gemileri de yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara denizlere açılmayın uyarısı yapıldı.

Yarımadanın büyük bir bölümünde dalgalar sahildeki iskelelere zarar verdi. Fırtına nedeniyle Bitez Mahallesi 2154 Sokak'ta bir ağaç evin bahçesindeki sundurmanın üzerine devrildi.

Fırtınanın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

AA / Ali Ballı - Güncel

Fırtına, Bodrum, Güncel, Haberler

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