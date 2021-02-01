Bodrum'da fırtına etkili oluyor
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Bodrum'da fırtına etkili oluyor

01.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:14
Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına denizcileri olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına denizcileri olumsuz etkiledi.

İlçede dün gece yarısından sonra etkisi artan rüzgarın saatteki hızı 62 kilometreyi de geçerek, fırtına olarak esti.

Balıkçılar denize açılamazken, Türk bayraklı bir yük gemisi Karaada ile Bodrum arasına demirledi.

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, sahildeki işletmelerinin balkonlarına kadar çıktı. Bazı ahşap iskeleler zarar gördü, kumsal dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Rüzgarın yarın da etkili olması beklenen ilçede, Bodrum-Datça arası feribot seferlerinin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

İlçede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bodrum Kaymakamlığının paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısında, bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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