Bodrum'da fırtına etkili oldu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. Denizlerde etkisini artıran kuvvetli fırtına nedeniyle Kumbahçe Plajı'nda karaya vuran dalgaların boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki fırtınanın ise pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği bildirildi.