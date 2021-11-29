Bodrum'da fırtına etkili oldu - Haberler
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Bodrum'da fırtına etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Oluşan dev dalgalar, Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerlerine zarar verdi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, karaya vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerleri zarar gördü. Balıkçı ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de Bodrum-Kaş arasında, denizler için fırtına uyarısı yapıldı.


Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum'da fırtına etkili oldu

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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