Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu
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Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu

16.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:26
Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli, sürüklenerek karaya oturdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli, sürüklenerek karaya oturdu.

Bodrum'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki 'Elifce' isimli yelkenlinin halatı, koptu. Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi.

Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu
Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu
Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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