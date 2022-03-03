BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI - Haberler

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BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle su alan 1 tekne battı, 3 tekne ise iskeleye çarptı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde saatteki hızı 70 kilometreye kadar fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili olup, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi'nde balıkçı barınağında demirli bir yelkenli ahşap tekne su alarak battı. 3 tekne ise iskeleye çarparak hasar gördü. Hasar gören teknelerden biri batmak üzereyken vinç yarımıyla kurtarıldı.Öte yandan, su alıp, batan yelkenlinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde de etkili olması beklenirken, balıkçıların denize açılmaması ve dikkatli olunması konusunda yetkililerce uyarı yapıldı. (DHA)

BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI

BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI

BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Bodrum, su, Güncel, Haberler

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