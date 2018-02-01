Bodrum'da Fetö Soruşturması
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bodrum'da askeri fırkateynde görev yaptığı belirtilen astsubay S.S.B. hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheli, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Sahil Güvenlik botuyla gemiye gidilerek gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemlerinin ardından Sakarya'ya gönderileceği öğrenildi.