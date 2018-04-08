Bodrum'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara'da ikamet ettiği belirlenen zanlılar, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosuna götürüldü.