Bodrum'da Fetö Operasyonu

Bodrum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, İsviçre'de FETÖ ile bağlantılı bir eğitim merkezine üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşatarlası mevkisinde durumundan şüphelendiği E.D'nin kimlik sorgusunu yaptı.





Sorgulamada E.D'nin İsviçre'deki FETÖ ile bağlantılı bir eğitim merkezine üye olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.