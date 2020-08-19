Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki
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Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki

BODRUM'da bu yıl 17'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, kemancı Rosanne Philippens ve piyanist Michail Lifits'in konseriyle başladı.

Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki
19.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:44

BODRUM'da bu yıl 17'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, kemancı Rosanne Philippens ve piyanist Michail Lifits'in konseriyle başladı. Konseri izleyenler arasındaki CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu protokol üyelerinin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması tepki topladı.

Sanat Danışmanlığını ünlü piyanist Gülsin Onay, sanat yönetmenliğini ise Eren Levendoğlu'nun üstlendiği 17'nci Gümüşlük Müzik Festivali, 17 Ağustos Pazartesi günü başladı. Gümüşlük Antik Taş Ocağı'daki festivalin ilk konserinde kemancı Rosanne Philippens ve piyanist Michail Lifits'in sahne aldı. Konseri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Hollanda Kraliyeti Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk ve Bodrumlu çok sayıda klasik klasik müziksever izledi. Konserde ön sıradaki yer alan aralarında Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın da bulunduğu protokol üyelerinin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması tepki topladı.

Seyircilerden biri, "Uluslararası düzeydeki bir festivalde, ön sırada oturan protokol üyelerinin maskesiz ve mesafesiz olması kabul edilemez. Her fırsatta maskesiyle poz veren ve 'evde kalın' diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en kritik dönemde böylesine dikkatsizce davranması hoş değil" dedi.

Geceye katılan ünlü ressam Ender Güzey topluma örnek olması gereken kişilerin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymamalarını eleştirdi.


Kaynak: DHA

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