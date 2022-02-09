Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Datça ve Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde yarımadanın kuzey kesimlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yük gemileri yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Datça ve Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.