Bodrum'da fenalaşarak elektrikli bisikletten düşen kişi öldü
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Bodrum'da fenalaşarak elektrikli bisikletten düşen kişi öldü

Bodrum'da fenalaşarak elektrikli bisikletten düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken fenalaşarak yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken fenalaşarak yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Hasan Kulavuz'un (75) kullandığı elektrikli bisiklet, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, fenalaşması nedeniyle bisikletin kontrolünü kaybederek yere düşen Kulavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Kulavuz'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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