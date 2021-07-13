Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da feci kaza: 2 ölü Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin dere yatağına uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bodrum'da feci kaza: 2 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin dere yatağına uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yahşi Mahallesinde bir sitenin Kargı Caddesi'ne çıkış yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisinde yokuş aşağı giden ve bir pizza şirketine ait olduğu öğrenilen 48 ADF 746 plakalı motosiklet, önündeki bir aracı solladıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen kazazedelerin yardımına koştu. Dereye uçan motosiklette bulunan 2 kişiden biri olan 26 yaşındaki Emre Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ağır yaralanan diğer genç ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin kimliği ve motosikleti kimin kullandığının tespit edilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

Pınar Gültekin'in katili, 'Diri diri yakıldı' diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış İlyas Tetik Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 00:54:18. #1.14#

title