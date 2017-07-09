Bodrum'da Farklı Irklardan Köpekler Yarıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca (KIF), "5. Ulusal Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.



Bodrum Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki bir köpek eğitim merkezinde düzenlenen yarışmada, 29 ırkta yaklaşık 100 köpek yer aldı. Farklı kategorilerde ve çeşitli gruplarda düzenlenen yarışmada 21 ödül dağıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan yarışma gece yarısına kadar sürdü.



Yarışmanın birincisi Gizem Aktaş'ın French Buldog (Fransız Buldogu) cinsi köpeği oldu. Aktaş'a kupasını KIF Asbaşkanı Ozan Belkıs verdi.



Belkıs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaptıkları yarışmaların genellikle hava sıcaklığından dolayı gece yarışmaları olduğunu söyledi.



Yarışmanın amacının köpek ırklarının sağlıklı devamını sağlamak olduğunu ifade eden Belkıs "Irklar, sağlıklı ve doğru karakterde yetiştirilsin diye bu yarışmada köpekler seçiliyor, derecelendiriliyor. Yapılan çalışmalarla ırkın daha ileriye götürülmesi sağlanıyor." dedi.



Yarışmaya Sırbistan ve Suudi Arabistan'dan katılımın olduğu belirtildi.