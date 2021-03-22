Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

22.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rampa çıkarken geri geri giden tır kaldırıma çıkarak durabildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rampa çıkarken geri geri giden tır kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası yol trafik akışına tamamen kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden ve paletli bir iş makinesi taşıyan tır, Gümbet Kavşağı'ndan Jandarma Kavşağı'na doğru ilerlediği sırada, şoförün iddiasına göre aks kırılması sonucu bir anda durup geri geri gitmeye başladı. Manevralar yaparak geri geri giden tır, kaldırıma çıkarak dururken, yol trafik akışına kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırıma çıkarak durması büyük şans olarak değerlendirildi. ismi öğrenilemeyen Tır sürücüsü ise olayı ucuz atlattıklarını ifade ederek, "İyi kurtardık. Allah yüzümüze baktı. Kaldırıma vurduk, faciayı önledik. Aks kırdı araç. Aks kırdığından dolayı da kaçırdık aracı geriye" şeklinde konuştu. Olay sonrası polis ekiplerince yolda güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı ara yollardan sağlandı. Bölgeye getirilen kamyonla Tır yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı. - MUĞLA

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:33:52. #1.15#
title